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"Красная зона" карантина будет определяться по-новому: что изменилось

Новина українською → Киев, Вторник 13 октября 2020 17:02
"Красная зона" карантина будет определяться по-новому: что изменилось Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости.

Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.

"Это если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения. До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил Степанов.

Напомним, карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. Кроме того, по всей стране запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. При этом в зависимости от карантинной зоны это ограничение еще более ужесточается.

Кроме того, повышены требования к регионам по охвату тестирования. Теперь они должны делать не менее 48 тестов на 100 тысяч населения.

Также ограничили работу кафе и ресторанов в ночное время.

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