В Украине продлили карантин до конца года, ограничения усилили

Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря. Карантинные ограничения будут действовать до 31 декабря.

Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании.

На заседании министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлили из-за роста новых случаев коронавируса. Кроме того, карантин решили усилить.

"Предлагается запретить в "зеленой зоне" проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Также ввести проведение всех спортивных мероприятий без зрителей", - заявил Степанов.

Также внесены изменения относительно критерий для зон карантина. В частности, вдвое повысили показатель охвата тестирования 48 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.

Кроме того, меняют правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

В "зеленой зоне" предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима.

В "желтой" - не более 30 человек.

В "оранжевой" - не более 20.

Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведения со зрителями возможно по отдельному согласованию Минздрава.

Кроме того, правительство приняло решение запретить работу пунктов питания с 22:00 до 7:00 (в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах).

Кабмин рекомендует перевести университеты на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября. Также рекомендуется ввести с 15 октября школьные каникулы.

Сегодня на заседании правительства приняли решение изменить критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. Регион будет переходить в "красную зону", если заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более чем 320 на 100 тысяч населения.

"До этого показатель был динамичным как в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране", - отметил на заседании Степанов.

Также Кабмин выделил Министерству здравоохранения почти 3 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом для осуществления мер, направленных на локализацию вспышек болезни, а именно:

1 068 084 гривен - для обеспечения готовности и реагирования лабораторных центров, входящих в сферу управления Минздрава, государственных учреждений "Центр общественного здоровья" и Украинского научно-исследовательского противочумного института Мечникова,

1 875 149 гривен - на приобретение средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь,

46 811 гривен - на приобретение лекарственного средства remdesevir (ремдесивир).

Напомним, Минздрав предложил продлить карантин до 31 декабря. Причиной тому является увеличение случаев коронавируса.

Тем временем, Украина готовится к новой волне COVID-19. Президент уже дал ряд поручений, в частности, о переводе университетов на дистанционное обучение.

Также Министерство образования рекомендовало ввести школьные каникулы с 15 октября.

Как на это отреагировали в городах, говорится в материале РБК-Украина "Каникулы в школах могут начаться уже на этой неделе: ситуация в регионах".

В частности, власти Киева не будет рекомендовать школам начать каникулы с 15 октября.

Напомним, украинские ученые прогнозируют, что в ближайшее время суточный прирост больных коронавирусом в Украине может достичь 7800 случаев.

В пяти областях Украины и Киеве больничные койки заполнены на более чем 70%.