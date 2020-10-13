Тихановская объявила Лукашенко ультиматум
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования.
Об этом сообщает ее пресс-служба.
Тихановская выдвинула такие требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум", - заявила она.
Тихановская заявила, если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с ультиматумом.
"И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия", - заявила она.
Отметим, что с 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты. Люди не признают выборы президента и требуют от Лукашенко покинуть пост.
Напомним, Тихановская заявила о новом этапе насилия над беларусским народом.
Кроме того, Тихановская готова предоставить Лукашенко иммунитет в ходе смены власти в Беларуси.