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Задержание в центре Киева: появились подробности

Новина українською → Киев, Вторник 13 октября 2020 19:21
Задержание в центре Киева: появились подробности Фото: задержание в центре Киева (t.me/UA_National_Police)
Автор: РБК-Украина

В центре Киева оперативники Национальной полиции и полиции Киева совместно с бойцами КОРДа задержали группу злоумышленников. Они подыскивали жертв возле обменников, после чего нападали на потерпевших и отбирали деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре автомобиля и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы КОРДа применили табельное огнестрельное оружие.

В результате выстрелов никто не пострадал.

Преступники были задержаны.

Злоумышленниками оказались иностранцы, ранее судимые за имущественные преступления.

Их задержание произошло после того, как они во вторник, 13 октября, на улице Леси Украинки отобрали сумку с деньгами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Кроме того, устанавливается причастность иностранцев к аналогичным преступлениям на территории Украины.

Напомним, ранее в Киеве на Подоле был задержан мужчина, который поджег дом. Также он разбил кирпичом стекла в автомобилях.

Кроме того, в Киеве иностранцы устроили автопробег со стрельбой. Одного из них задержали и сообщили о подозрении.

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