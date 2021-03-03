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В Словакии политический кризис из-за "Спутника V": правительство на грани распада

Новина українською → Братислава , Среда 03 марта 2021 14:55
В Словакии политический кризис из-за "Спутника V": правительство на грани распада Фото: премьер Словакии Игорь Матович (facebook com igor matovic)
Автор: РБК-Украина

Словакия столкнулась с политическим кризисом после закупки российской вакцины от COVID. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции.

Об этом пишет Euractiv.

Сообщается, что первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в понедельник. Ожидается, что Словакия будет второй страной в ЕС, которая начнет вакцинацию этим препаратом до его официального одобрения.

Глава партии Za udí ("За народ") Вероника Ремишова публично выразила протест в связи с присутствием премьера Игоря Матовича на пресс-конференции по поводу доставки российских вакцин.

"Не только я, но и некоторые члены нашей партии испытывают отвращение и разочарование", - сказала Ремишова, добавив, что это "абсолютно неуместно и недостойно".

По ее словам, партия должна обсудить свое пребывание в коалиции и "принять принципиальное решение", уйти или остаться в правительстве.

В то же время министр экономики и глава Партии свободы и солидарности (SaS) Ричард Сулик тоже раскритиковал закупку российских вакцин и не исключил возможности выхода из коалиции. Если обе партии покинут ее, то правительство Матовича потеряет большинство. Это может привести к досрочным выборам.

Отметим, в Словакии фиксируется самый высокий в мире уровень смертности от COVID на душу населения.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия получит около 2 млн доз российской вакцины.

До этого с 1 марта в стране ужесточили карантин.

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