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В ЕС согласовали продление санкций против Януковича и его окружения

Новина українською → Брюссель, Среда 03 марта 2021 11:35
В ЕС согласовали продление санкций против Януковича и его окружения Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Послы 27 стран ЕС согласовали в среду продление на шесть месяцев - до 15 сентября 2021 года - действия персональных санкций против России по Украине. В частности, санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Послы ЕС согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов на полгода, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины.

"Отдельным решением продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек", - написал журналист.

Ранее сообщалось, что санкционный список сократится до 8 человек, в нем останутся бывший президент Виктор Янукович и его сын.

РБК-Украина писало, что помимо Арбузова и Табачника, из списка санкций могут исключить Александра Януковича - сына бывшего президента. Санкции отменяют, поскольку Украина не может предоставить убедительные доказательства целесообразности их сохранения.

Напомним, в конце января Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрение в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году.

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