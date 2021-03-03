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Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины от команды Первой лиги

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 21:35
Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины от команды Первой лиги Фото: матч Агробизнес - Шахтер (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

Донецкий Шахтер вылетел из Кубка Украины на стадии четвертьфинала. Команда Луиша Каштру минимально проиграла представителю Первой лиги Агробизнесу.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Игра, которая проходила в Киеве, вышла довольно яркой. У команд были моменты, голкиперы спасали ворота, особенно в концовке, но в основное время счет не был открыт.

В дополнительное время Агробизнес выбежал в контратаку и забил гол. На 96-й минуте забил Богдан Семенец.

В оставшееся время Шахтер пытался сравнять счет не вышло. Более того, Горняки остались еще и в меньшинстве из-за удаления Давида Хочолавы.

В итоге 1:0 для номинального хозяина матча Агробизнеса. Шахтер вылетел из Кубка Украины на довольно ранней для себя стадии.

Напомним, что Динамо в серии пенальти обыграло Колос и вышло в полуфинал турнира.

Самым ранним участником 1/2 финала Кубка Украины стала Заря, днем обыгравшая Верес.

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