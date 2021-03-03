Шахтер сенсационно вылетел из Кубка Украины от команды Первой лиги

Игра, которая проходила в Киеве, вышла довольно яркой. У команд были моменты, голкиперы спасали ворота, особенно в концовке, но в основное время счет не был открыт.

В дополнительное время Агробизнес выбежал в контратаку и забил гол. На 96-й минуте забил Богдан Семенец.

В оставшееся время Шахтер пытался сравнять счет не вышло. Более того, Горняки остались еще и в меньшинстве из-за удаления Давида Хочолавы.

В итоге 1:0 для номинального хозяина матча Агробизнеса. Шахтер вылетел из Кубка Украины на довольно ранней для себя стадии.