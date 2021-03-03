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Евросоюз исключил Арбузова и Табачника из санкционного списка

Новина українською → Брюссель, Среда 03 марта 2021 11:38
Евросоюз исключил Арбузова и Табачника из санкционного списка Фото: Сергей Арбузов и Дмитрий Табачник (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Послы Европейского союза утвердили продление индивидуальных санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из списка исключили экс-премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов на 6 месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Арбузов и Табачник исключены из списка", - написал Йозвяк.

Отметим, Арбузов был и.о. премьер-министра с 28 января по 27 февраля 2014 года. Табачник занимал пост министра образования и науки с 28 февраля 2013 года по 23 февраля 2014 года.

Напомним, сегодня, 3 марта, в ЕС согласовали продление до 15 сентября 2021 года действия персональных санкций против Виктора Януковича и его окружения.

Ранее сообщалось, что помимо Арбузова и Табачника, из списка санкций могут исключить Александра Януковича - сына бывшего президента. Санкции отменяют, поскольку Украина не может предоставить убедительные доказательства целесообразности их сохранения.

В прошлом году ЕС официально снял санкции против экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

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Новости Украины Политика Дмитрий Табачник Евросоюз Сергей Арбузов Санкции
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