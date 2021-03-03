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Литва отказалась выдавать Тихановскую Беларуси

Новина українською → Вильнюс, Среда 03 марта 2021 18:15
Литва отказалась выдавать Тихановскую Беларуси Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: РБК-Украина

Литва не будет выдавать оппозиционерку Светлану Тихановскую Беларуси. Любые подобные запросы белорусской стороны имеют "ритуальный характер".

Об этом в интервью DW заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

"Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим", - отметил Адоменас.

По его словам, отказ выдать оппозиционерку вряд ли еще больше ухудшит отношения Вильнюса и Минска, поскольку с октября 2020 года Литву в Беларуси представляет не посол, а временный поверенный.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Тихановской. До этого завершили расследование в отношении четверых доверенных лиц оппозиционерки, которых подозревают в якобы подготовке захвата администрации в Гомеле.

Также сообщалось, что белорусская оппозиция надеется на то, что президент Александр Лукашенко оставит власть уже этой весной.

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