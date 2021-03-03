Литва отказалась выдавать Тихановскую Беларуси
Литва не будет выдавать оппозиционерку Светлану Тихановскую Беларуси. Любые подобные запросы белорусской стороны имеют "ритуальный характер".
Об этом в интервью DW заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
"Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим", - отметил Адоменас.
По его словам, отказ выдать оппозиционерку вряд ли еще больше ухудшит отношения Вильнюса и Минска, поскольку с октября 2020 года Литву в Беларуси представляет не посол, а временный поверенный.
Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Тихановской. До этого завершили расследование в отношении четверых доверенных лиц оппозиционерки, которых подозревают в якобы подготовке захвата администрации в Гомеле.
Также сообщалось, что белорусская оппозиция надеется на то, что президент Александр Лукашенко оставит власть уже этой весной.