Литва отказалась выдавать Тихановскую Беларуси

Об этом в интервью DW заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

"Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим", - отметил Адоменас.

По его словам, отказ выдать оппозиционерку вряд ли еще больше ухудшит отношения Вильнюса и Минска, поскольку с октября 2020 года Литву в Беларуси представляет не посол, а временный поверенный.