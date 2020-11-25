Локдаун на праздники и план по Донбассу: новости за 24 ноября

Министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников, представители России в Трехсторонней контактной группе впервые поддержали предложенный боевиками план по Донбассу, президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Подробнее о том, что произошло во вторник, 24 ноября, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

В Украине первыми вакциной от коронавируса будут привиты группы риска. Среди них медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.

Справка о прививке от коронавируса может стать обязательной для туристов.

Россия в ТКГ поддержала план по Донбассу, предложенный боевиками

Представители России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) впервые поддержали план совместных действий по Донбассу, который предложили боевики. Украинская сторона просит их письменно подтвердить свою позицию.

По словам представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, поддержка россиянами этого плана является фактическим признанием их непосредственного участия в войне на Донбассе. Теперь переговорный процесс в рамках ТКГ может оживиться.

Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе

В отношении иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне боевиков, открыты уголовные производства. Правоохранители расследуют участие 250 наемников из 31 страны мира.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA. По его словам, это лица из Европы, Азии и Америки.

Украина отказала венгерскому топ-чиновнику во въезде за агитацию на выборах

Во вторник, 24 ноября, на украинской границе отказали во въезде венгерскому топ-чиновнику Иштвану Греже. Ему запретили въезд в Украину за агитацию на местных выборах.

Сообщается, что уполномоченный правительства по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштван Грежа не смог попасть в Украину из-за существующего запрета.

Вблизи Авдеевки работал снайпер, погиб украинский военный

24 ноября на Донбасс от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Вячеслав Минкин.

Погибший военнослужащий был жителем Фастова. Ему был 31 год, у него была жена и сын. В 2019 году Минкин был награжден медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.

Лукашенко заявил о готовности Запада свергнуть его с помощью России

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для его свержения Запад якобы готов подключить Российскую Федерацию. В то же время он подчеркнул, что не знает, как это может быть реализовано. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, передает БЕЛТА.

В частности, он подчеркнул, что нынешнюю ситуацию в Беларуси "можно оценивать по-разному". Он также напомнил, что по всей стране продолжается диалог о ее будущем и путях развития.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

Президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам американского лидера, такое решение он принял "в лучших интересах страны". В то же время хозяин Белого дома выразил уверенность в своей победе.

Также Трамп впервые выступил в Белом доме с момента фактического поражения на президентских выборах. Он поздравил с высокими показателями на фондовой бирже.

Китай запустил ракету-носитель на Луну

Китай успешно запустил ракету-носитель с аппаратом "Чанъэ-5" на Луну. Планируется, что космическая миссия соберет образцы грунта, после чего вернется на Землю. Об этом сообщает CGTN.

Если миссия пройдет успешно, Китай станет первой за последние 44 года страной, доставившей геологические образцы с поверхности Луны. А также третьей страной после США и СССР, которая выполнит такую миссию.

Погиб известный украинский дизайнер, основавший Lviv Fashion Week

Петр Нестеренко-Ланько, известный украинский дизайнер, основатель Lviv Fashion Week, трагически погиб во Львовской области.

Авария случилась 23 ноября около 22.10 на автодороге "Львов-Шегини" на пешеходном переходе. 34-летний водитель автомобиля "Nissan" совершил наезд на 37-летнего мужчину, который скончался от полученных травм на месте ДТП.

В Херсоне полуголый парень залез в супермаркете в аквариум с рыбой (видео)

В Херсоне молодой человек зашел в супермаркет "Сильпо" в ТРЦ "Фабрика", разделся до трусов и залез в аквариум с живой рыбой. К своему перформансу он подготовился заранее, молодой человек был в плавках, очках и шапочке для плавания.

Свои вещи он оставил возле аквариума. С маской на подбородке парень быстро пробежался по торговому залу и забрался в емкость с рыбой, где окунулся несколько раз с головой. Это видно на видео, которое опубликовали в Facebook-группе "Херсон и окрестности. Новости круглосуточно".

Антициклон "Валентин" резко сменит погоду: появились новые карты

Погода в Украине окажется в среду, 25 ноября, под воздействием антициклона с красивым именем "Валентин". Он разгонит осадки с большинства территории Украины, но до конца все же не справится

Синоптик Наталка Диденко рассказала в Facebook о погодной ситуации в Украине в ближайшие дни.