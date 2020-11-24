Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе

В отношении иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне боевиков, открыты уголовные производства. Правоохранители расследуют участие 250 наемников из 31 страны мира.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.

По его словам, это лица из Европы, Азии и Америки.

"Что касается других иностранных граждан, то у нас есть уголовные производства, зарегистрированы по факту участия 250 наемников из 31 страны мира", - заявил он.

В конце октября в ЕРДР внесли факты вербовки, финансирования, обучения наемников гражданином Финляндии для участия в конфликте в составе незаконных вооруженных формирований РФ, рассказал Мамедов.

"Свою "деятельность" он вел в своей стране: вербовал, собирал деньги, военное снаряжение, покрывал расходы на билеты, паспорта, визы. Был награжден медалью "За освобождение Крыма", - добавил он.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, которые воюют на Донбассе.

Ранее в Чехии боевика "ДНР" из Беларуси приговорили к 4,5 годам тюрьмы.