ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники

Новина українською → Киев, Вторник 24 ноября 2020 14:07
Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников. Также он считает необходимым предоставить правительством финансовую помощь безработным, которые пострадали от карантина.

Об этом Ткаченко написал в Telegram.

Министр отметил, что в последние дни снизилась суточная заболеваемость COVID-19. Однако вопрос завтрашнего дня остается открытым.

"Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, что им ожидать. Растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику", - написал Ткаченко.

Также он считает, что прогнозируемый локдаун - лучше, чем длительная неопределенность.

"Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет, что вспомнить", - добавил министр.

Ранее РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что полный локдаун в стране возможен в случае коллапса медицинской системы.

Также сообщалось, что в течение одной-двух недель в Украине ожидается мощная эпидемическая волна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Александр Ткаченко карантин новогодние праздники
NEWS
Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса
DAILY
Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса