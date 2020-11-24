Трамп выступил с минутным заявлением в Белом доме: что сказал

Президент США Дональд Трамп впервые выступил в Белом доме с момента фактического поражения на президентских выборах. Он поздравил с высокими показателями на фондовой бирже.

Об этом он сказал во время выступления днем во вторник.

Сегодня на фондовой бирже Нью-Йорка индекс Dow Jones (индекс ценных бумаг 30 крупнейших предприятий США) впервые превысил отметку в 30 тысяч. Отмечается, что этот скачок показателя связан с новостями по вакцинам от коронавируса и началом процесса передачи власти от Трампа к Джозефу Байдену.

В своем заявлении, которое продлилось 62 секунды, Трамп историческое достижение с работой собственной администрации.

"Я просто хочу всех поздравить. Фондовый рынок Dow Jones только что достиг 30 тысяч, что является самым высоким показателем в истории. Мы никогда не превышали 30 тысяч, и это несмотря на ситуацию с пандемией. Фондовый рынок только что пробил 30 тысяч- это число никогда не пробивалось. Это священное число - 30 тысяч, и никто не думал, что они когда-либо увидят его. Я просто хочу поздравить всех людей в администрации, которые так много работали, и, самое главное, я хочу поздравить народ нашей страны, потому что таких людей, как вы, нет. Всем большое спасибо", - сказал Трамп в своем выступлении.

После своего заявления президент США сразу же покинул зал и не стал отвечать на вопросы журналистов, которые сразу же начали выкрикивать вопросы насчет признания им поражения на президентских выборах.

В понедельник Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

Также сегодня было объявлено, что на выборах президента США в Пенсильвании победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.