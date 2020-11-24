Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе
Сегодня от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб военнослужащий из Киевской области. Вблизи Авдеевки погиб старший солдат Вячеслав Минкин.
Об этом сообщил Фастовский городской совет на странице в Facebook.
Погибший военнослужащий был жителем Фастова. Ему был 31 год, у него была жена и сын.
Как рассказали в горсовете, Минкин в 2019 году был награжден медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.
Напомним, сегодня позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки попали под обстрел вражеского снайпера. Около полудня снайперская пуля попала в украинского военнослужащего.
Позже стало известно, что раненый возле Авдеевки военный погиб. Военнослужащего госпитализировали с позиций в тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти.
Добавим, 23 ноября пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие на Донбассе. Оккупанты проявляли активность вблизи Красногоровки, Авдеевки и Водяного.