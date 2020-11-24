Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

Президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде "делать что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

Об этом он сообщил в Twitter.

По словам американского лидера, такое решение он принял "в лучших интересах страны". В то же время хозяин Белого дома выразил уверенность в своей победе.

"Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!", - понадеялся он.

Он также утверждает, что глава GSA Эмили Мерфи якобы подвергалась приставаниям, угрозам и плохому обращению за "твердую верность" США.

"Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA", - заявил Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что федеральные власти США объявили о готовности передать власть Байдену. Отмечалось, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах.

Накануне Джо Байден заявил о необратимости процесса передачи власти.

Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может готовиться к передачи власти, поскольку есть "сотни тысяч" доказательств фальсификации выборов.

7 ноября Байден заявил об избрании себя президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп готов подавать в суд.

Тем временем в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.