Россия в ТКГ фактически признала себя стороной конфликта на Донбассе, - Арестович

Российская Федерация на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы фактически признала себя стороной конфликта на Донбассе. Теперь переговорный процесс в рамках ТКГ может оживиться.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Как рассказал Арестович, фактическим признанием своего непосредственного участия в войне на Донбассе является поддержка россиянами предложенного боевиками плана по Донбассу

"Для меня это фактически означает, что Россия признала себя стороной конфликта. Не посредником, как они старательно изображают все 6 лет, а стороной конфликта, потому что поддержали заявления такого уровня", - отметил он.

То, что Россия признает себя стороной конфликта на Донбассе, как пояснил Арестович, может способствовать сохранению или усилению санкций против нее.

"Теперь мы начинаем разговаривать с РФ, а она перестает изображать посредника. Уже почти год с подписания нормандских договоренностей и возникает вопрос, кто должен отвечать за их не выполнение. Поскольку мы имеем поддержку Германии, Франции и новой администрации США, то виновным может оказаться непосредственно Путин", - добавил представитель украинской делегации.

Напомним, сегодня Россия в ТКГ поддержала план действий по Донбассу, который предложили боевики "ДНР". Украинская сторона попросила представителей России письменно подтвердить свою позицию.