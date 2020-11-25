Локдаун на свята та план по Донбасу: новини за 24 листопада

Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят, представники Росії в Тристоронній контактній групі вперше підтримали запропонований бойовиками план по Донбасу, президент США Дональд Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 24 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Такі виплати отримають і звільнені наймані працівники.

В Україні першими вакциною від коронавірусу будуть щеплені групи ризику. Серед них медики, військові, вчителі і люди старше 60 років.

Довідка про щеплення від коронавірусу може стати обов'язковою для туристів.

Росія в ТКГ підтримала план щодо Донбасу, запропонований бойовиками

Представники Росії в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вперше підтримали план спільних дій щодо Донбасу, який запропонували бойовики. Українська сторона просить їх письмово підтвердити свою позицію.

За словами речники української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, підтримка росіянами цього плану є фактичним визнанням їх безпосередньої участі у війні на Донбасі. Тепер переговорний процес в рамках ТКГ може пожвавитися.

Офіс генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі бойовиків на Донбасі

Щодо іноземних громадян, які воюють на Донбасі на стороні бойовиків, відкриті кримінальні провадження. Правоохоронці розслідують участь 250 найманців із 31 країни світу.

Про це заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив в інтерв’ю ZN.UA. За його словами, це особи з Європи, Азії та Америки.

Україна відмовила угорському топ-чиновнику у в'їзді через агітацію на виборах

24 листопада, на українському кордоні відмовили у в'їзді угорському топ-чиновнику Іштвану Грежі. Йому заборонили в'їзд до України за агітацію на місцевих виборах.

Повідомляється, що уповноважений уряду з питань співробітництва між Сабольч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштван Грежа не зміг потрапити в Україну через існуючу заборону.

Поблизу Авдіївки працював снайпер, загинув український військовий

24 листопада на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув старший солдат В'ячеслав Мінкін.

Загиблий військовослужбовець був мешканцем Фастова. Йому був 31-рік, у нього була дружина та син. У 2019 році Мінкін був нагороджений медаллю за участь в боях за Світлодарську дугу.

Лукашенко заявив про готовність Заходу повалити його з допомогою Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що для його повалення Захід нібито готовий підключити Російську Федерацію. У той же час він підкреслив, що не знає, як це може бути реалізовано. Про це він заявив на церемонії вручення вірчих грамот іноземним послам, передає БЕЛТА.

Зокрема, він підкреслив, що нинішню ситуацію в Білорусі "можна оцінювати по-різному". Він також нагадав, що по всій країні триває діалог про її майбутнє та шляхи розвитку.

Трамп розпорядився почати передачу влади Байдену

Президент США Дональд Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити те, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену. Про це він повідомив в Twitter.

За словами американського лідера, таке рішення він прийняв "в найкращих інтересах країни". Водночас господар Білого дому висловив упевненість у своїй перемозі.

Також Трамп вперше виступив у Білому домі з моменту фактичного поразки на президентських виборах. Він привітав з високими показниками на фондовій біржі.

Китай запустив ракету-носій на Місяць

Китай успішно запустив ракету-носій з апаратом "Чаньє-5" на Місяць. Планується, що космічна місія збере зразки ґрунту, після чого повернеться на Землю. Про це повідомляє CGTN.

Якщо місія пройде успішно, Китай стане першою за останні 44 роки країною, що доставила геологічні зразки з поверхні Місяця. А також третьою країною після США та СРСР, яка виконає таку місію.

Загинув відомий український дизайнер, який заснував Lviv Fashion Week

Петро Нестеренко-Ланько, відомий український дизайнер, засновник Lviv Fashion Week, трагічно загинув у Львівській області.

Аварія сталася 23 листопада близько 22.10 на автодорозі "Львів-Шегині" на пішохідному переході. 34-річний водій автомобіля "Nissan" скоїв наїзд на 37-річного чоловіка, який помер від отриманих травм на місці ДТП.

У Херсоні напівголий хлопець заліз в супермаркеті в акваріум з рибою (відео)

У Херсоні молодий чоловік зайшов в супермаркет "Сільпо" в ТРЦ "Фабрика", роздягся до трусів і заліз в акваріум з живою рибою. До свого перформансу він підготувався заздалегідь, молодий чоловік був у плавках, окулярах і шапочці для плавання.

Свої речі він залишив біля акваріума. З маскою на підборідді хлопець швидко пробігся по торговому залу і забрався в місткість з рибою, де занурився кілька разів з головою. Це видно на відео, яке опублікували в Facebook-групі "Херсон і околиці. Новини цілодобово".

Антициклон "Валентин" різко змінить погоду: з'явилися нові карти

Погода в Україні опиниться в середу, 25 листопада, під впливом антициклону з красивим ім'ям "Валентин". Він розжене опади з більшості території України, але до кінця все ж таки не впорається

Синоптик Наталка Діденко розповіла у Facebook про погодну ситуацію в Україні найближчими днями.