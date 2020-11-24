Украина отказала венгерскому топ-чиновнику во въезде за агитацию на выборах

Сегодня, 24 ноября, на украинской границе отказали во въезде венгерскому топ-чиновнику Иштвану Греже. Ему запретили въезд в Украину за агитацию на местных выборах.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что уполномоченный правительства по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштван Грежа сегодня не смог попасть в Украину из-за существующего запрета.

В министерстве объяснили, что Грежа в публичном пространстве нарушил положения Избирательного кодекса Украины, которые запрещают иностранцам агитировать на выборах.

"Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет на въезд связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения", - говорится в сообщении.

По законам Украины, запрет на въезд объявляется в пункте пропуска на государственной границе. Законом не предусмотрена возможность информировать о запрете заранее.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запретила въезд двум чиновникам Венгрии из-за агитации на Закарпатье. Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии. Они призывали поддержать на выборах политическую силу "Партия венгров Украины".

Евросоюз просил урегулировать этот конфликт по принципу добрососедских отношений.