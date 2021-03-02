"Красная зона" в Украине расширяется, а Саркози приговорили к тюремному заключению: новости за 1 марта

Житомирскую область внесли в "красную" зону карантина, Государственное бюро расследований открыло дело о самоуправстве в отношении главы Конституционного суда Александа Тупицкого, бывший президента Франции Николя Саркози приговорен к тюремному заключению. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 1 марта, - в материале РБК-Украина

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ГБР открыло на Тупицкого дело о самоуправстве

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении главы Конституционного суда Александа Тупицкого. Дело возбудили по факту совершения самоуправства главой КСУ. Согласно им, 12 января Главное следственное управление ГБР начало уголовное производство по ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Отметим, в январе этого года главе КСУ Тупицкому инкриминировали совершение уголовных правонарушений против правосудия. ГБР сообщило ему подозрение по двум статьям.

В Украине стартовала ипотека под 7%: выданы первые кредиты

1 марта в Украине состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Выданы первые кредиты.

Кто может рассчитывать на кредит по ставке в два раза ниже рыночной, - в материале РБК-Украина.

Сотрудников украинского посольства в Польше подозревают в коррупции, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отозвал двух сотрудников украинского посольства в Польше, которых подозревают в коррупции. Они пытались вывезти из Украины в Польше большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Министр отметил, что сотрудников украинского посольства поймали "на горячем" 28 февраля.

Дубинский попал в ДТП: что известно

Народный депутат Александр Дубинский попал в аварию возле города Стрый Львовской области. Политик выехал на встречную полосу на трассе Киев-Чоп.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительной информации, автомобиль депутата выехал на "встречку" и столкнулся с другим автомобилем.

У Путина ответили на заявление Байдена по Крыму: аннексии не было

С российской точки зрения аннексии украинского Крыма якобы не было. Поэтому в Кремле соглашаются с заявлением президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон никогда не признает аннексию полуострова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Напомним, на прошлой неделе Байден заявил, что США никогда не признают аннексию, и Крым остается украинской территорией.

Саркози признан виновным в коррупции. Он приговорен к 3 годам тюрьмы, 2 из которых условно

Суд Парижа признал бывшего французского президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке". Он получил 3 года тюрьмы, два из которых условно.

Бывшего президента, в частности, обвинили в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.

Резкий перепад температур и мокрый снег: синоптики предупредили о непогоде

Погода в Украине ожидается в большинстве регионов сухая и относительно теплая. Небольшой снег с дождем ожидается на востоке и северо-востоке. Ночная температура воздуха будет держаться ниже нуля, днем в большинстве областей потеплеет.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, теплее всего 2 марта будет в западных областях, а холоднее всего – на востоке.