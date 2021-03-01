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В Украине стартовала ипотека под 7%: выданы первые кредиты

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 09:55
В Украине стартовала ипотека под 7%: выданы первые кредиты Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня состоялась церемония подписания первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Выданы первые кредиты.

Соответствующая церемония состоялась во время всеукраинского форума "Украина 30".

"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир... Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Первый договор подписали семьи Лапченко и Максымюк.

Церемонія підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у рамках Державної програми «Доступна іпотека 7%».

Церемонія підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у рамках Державної програми «Доступна іпотека 7%». У заході беруть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків та родини-позичальники. Слідкуйте за трансляцією на нашому YouTube-каналі youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw А також на нашій сторінці Facebook facebook.com/Forum.Ukraine30

Posted by Всеукраїнський Форум Україна 30 on Sunday, February 28, 2021

Напомним, первые семь украинских банков 26 февраля подписали с Фондом развития предпринимательства соглашения о компенсации из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых.

Участие в программе могут принять участие украинцы, среднемесячный доход которых на каждого из членов за последние шесть месяцев не превышает десятикратного размера средней месячной заработной платы в соответствующем регионе Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 15 февраля внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Постановлением существенно упрощаются критерии для заемщиков.

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