Житомирскую область внесли в "красную" зону: когда начнут действовать ограничения

Житомирскую область внесли в "красную" зону по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса. С 3 марта на территории области вступят в силу ограничения "красной" зоны.

Соответствующее решение приняла 1 марта государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов .

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Таким образом, в области будет запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.