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Житомирскую область внесли в "красную" зону: когда начнут действовать ограничения

Новина українською → Житомирская область, Понедельник 01 марта 2021 12:57
Житомирскую область внесли в "красную" зону: когда начнут действовать ограничения Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Житомирскую область внесли в "красную" зону по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса. С 3 марта на территории области вступят в силу ограничения "красной" зоны.

Соответствующее решение приняла 1 марта государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красный" уровень эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Таким образом, в области будет запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Напомним, ранее о том, что Житомирскую область внесут в "красную" зону заявил глава облгосадминистрации Виталий Бунечко. По его словам, в области в три раза увеличилось число выявленных случаев за неделю.

Также РБК-Украина писало, что в стране еще 9 регионов находятся в зоне риска из-за распространения коронавируса.

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