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Саркози признан виновным в коррупции. Он приговорен к 3 годам тюрьмы, 2 из которых условно

Новина українською → Париж, Понедельник 01 марта 2021 15:08
Саркози признан виновным в коррупции. Он приговорен к 3 годам тюрьмы, 2 из которых условно Фото: Николя Саркози (flickr com ump photos)
Автор: Анастасия Рокитна

Суд Парижа признал бывшего французского президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке". Он получил 3 года тюрьмы, два из которых условно.

Об этом сообщает L'Eho.

Национальная финансовая прокуратура требовала четыре года тюремного заключения, включая два условных срока, против бывшего президента.

Его, в частности, обвинили в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.

По данным следствия, он через своего адвоката Тьерри Эрзога Саркози обещал помочь Азиберу в получении престижной должности в Монако. В качестве улик приводились записи перехваченных телефонных переговоров между Саркози и Эрзогом в 2013-2014 годах.

Отметим, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Также Саркози подозревают в получение незаконных средств от режима бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи.

Напомним, в октябре 2019 года суд постановил начать слушания по делу о незаконном финансирование президентской кампании Саркози 2012 года.

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