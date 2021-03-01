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Прикарпатье и Черновцы вышли на протест из-за жесткого карантина

Новина українською → Черновцы, Понедельник 01 марта 2021 13:16
Прикарпатье и Черновцы вышли на протест из-за жесткого карантина Фото: протест в Черновцах (acc.cv.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "красную" зону карантина попали несколько регионов. Черновицкая и Ивано-Франковская области, которые тоже в этом списке, поднялись на протест.

Об этом сообщает местное издание АСС.

Возле здания областной администрации собрались предприниматели на акцию против карантина. Люди, в частности, подготовили обращение к главе Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и главе Черновицкого областного совета Алексею Бойко, в котором говорится об отстаивании конституционного права на труд.

Возле здания областной администрации буковинские предприниматели собрались на акцию против карантина «красной» зоны

Posted by Информационное агентство "АСС" on Monday, March 1, 2021

Протестующие призывают вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству с требованием компенсировать предпринимателям убытки, причиненные введением карантина с 1 марта 2021 года или осуществить данные выплаты предпринимателям 1-3 группы единого налога и общего налогообложения.

Фото: протест в Черновцах (acc.cv.ua)

Еще одно местное издание galka.if.ua пишет, что протестуют и в Ивано-Франковской области. Под стены мэрии вышли десятки франковских предпринимателей.

Люди требуют разрешить им работать и вместе с тем говорят о высоких тарифах на коммунальные услуги.

Posted by Василий Бойченюк on Monday, March 1, 2021

Напомним, сегодня Житомирскую область внесли в "красную" зону.

РБК-Украина сообщало, что в стране еще 9 регионов находятся в зоне риска из-за распространения коронавируса.

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