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Ипотека под 7%: кто и на каких условиях может получить финпомощь

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 15:19
Ипотека под 7%: кто и на каких условиях может получить финпомощь Фото: гроші (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине с 1 марта 2021 года стартовала государственная программа "Доступная ипотека 7%". Из госбюджета банкам компенсируют часть кредитной ставки до уровня 7% годовых.

Кто может рассчитывать на кредит по ставке в два раза ниже рыночной, - в материале РБК-Украина.

Ставки кредита и объекты ипотеки

По условиям программы, получить кредит под 7% можно на покупку квартиры или дома не старше шести лет. Нормативная площадь жилья должна составлять составляет 50 кв. метров общей площади на одного человека или семью из двух человек и 20 кв. метров на каждого следующего члена семьи.

Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта – 2,5 млн грн, а сумма ипотеки - 2 млн грн. Первый минимальный взнос - 15%. Ипотечная ставка - 7%.

В то же время, условия отличаются в разных банках. К примеру, ПриватБанк кредитует покупку жилья не старше трех лет, а минимальный первоначальный взнос составляет 25%.

Требования к заемщикам

Так как программа имеет прежде всего социальный характер, в ней могут принять участие украинцы, среднемесячный доход которых и каждого из членов за последние шесть месяцев не превышает десятикратного размера средней месячной заработной платы в соответствующем регионе Украины.

На получение государственных денег смогут рассчитывать любые граждане, которые не имеют в собственности или собственности семьи объектов жилой недвижимости и/или действующих договоров финансирования (инвестирования) строительства жилой недвижимости и/или имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости.

Где взять жилищный кредит

Первые семь украинских банков 26 февраля подписали с Фондом развития предпринимательства соглашения о компенсации из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых. Участниками программы стали государственные ПриватБанк, Ощадбанк Укргазбанк, а частные "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 15 февраля внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Постановлением существенно упрощаются критерии для заемщиков.

Напомним, в декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%. Год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.

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