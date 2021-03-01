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ГБР открыло на Тупицкого дело о самоуправстве

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 17:33
ГБР открыло на Тупицкого дело о самоуправстве Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении главы Конституционного суда Александа Тупицкого. Дело возбудили по факту совершения самоуправства главой КСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы Киевского апелляционного суда.

Согласно им, 12 января Главное следственное управление ГБР начало уголовное производство по ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

В рамках дела исследуются обстоятельства созыва собрания судей КСУ 5 января для рассмотрения ситуации с отстранением Тупицкого от должности. Решение об отстранении принял президент Владимир Зеленский.

Следователи ГБР, в частности, выясняют, кто и как готовил заявление собрания судей КСУ по данной ситуации. Кроме того, суд дал правоохранителям доступ к внутренней документации суда, в том числе к протоколам и стенограммам заседаний.

КСУ решил обжаловать это в Апелляционном суде, но безуспешно. Коллегия Киевского апелляционного суда отказалась рассматривать эту жалобу.

Отметим, в январе этого года главе КСУ Тупицкому инкриминировали совершение уголовных правонарушений против правосудия. ГБР сообщило ему подозрение по двум статьям.

Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский продлил отстранение Тупицкого от должности главы КСУ еще на месяц.

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