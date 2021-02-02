Дубинского исключили из фракции, а Кабмин ввел госрегулирование цен на электроэнергию: новости за 1 февраля

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа", Россия инициировала заседание Совбеза ООН по Украине, Кабмин разрешил госрегулирование цены на электроэнергию. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 1 февраля – в материале РБК-Украина

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Нардепа Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Исключение поддержали более 180 народных депутатов. Голосование проходило в формате сбора подписей.

Напомним, в начале января США обвинили Дубинского во вмешательстве в американские выборы 2020 года. После этого в Офисе президента пообещали наказать причастных к вмешательству в выборы президента США, несмотря на партийную принадлежность.

Зеленский: я бы в 2014 году "зеленых человечков" в Крым не пустил

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не захватила бы Крым, если бы в то время, в 2014 году, президентом был он. По его словам, украинская власть тогда б не пустила "зеленых человечков". Об этом он заявил в интервью американскому изданию Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

Также в интервью Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума и заявил, что у него есть вопрос к президенту США Джо Байдену относительного того, почему Украина еще не в НАТО.

Россия инициировала заседание Совбеза ООН по Украине. Обсудят минские соглашения

Российская Федерация инициировала заседание Совета безопасности ООН по Украине. 11 февраля на заседании Совбеза ООН обсудят минские соглашения.

Об этом свидетельствует программа заседаний Совбеза ООН. Однако в самом календаре нет никакой информации о назначенном заседании, кроме того, что его инициировала Россия. то же время российское агентство "ТАСС" со ссылкой на источники сообщило, что заседание состоится в связи с шестилетием подписания минских соглашений.

Кабмин разрешил госрегулирование цены на электроэнергию

Кабинет министров разрешил государственное регулирование цены на электроэнергию в Украине. Для этого правительство внесло электроэнергию в список социально значимых товаров.

До этого Кабмин внес в список социально значимых товаров природный газ.

Дестабилизация через Telegram-каналы. СБУ раскрыла сеть российских агентов

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную агентурную сеть спецслужб Российской Федерации. Она занималась разведывательно-подрывной деятельностью на территории Украины через Telegram-каналы.

По данным СБУ, агентурная сеть была создана так называемым "85-м Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ". В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны.

На Донбассе пропал боец ООС, он может быть на оккупированной территории

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил пропал украинский военнослужащий. Это произошло во время его дежурства. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Исчезновение бойца заметили еще вечером 28 января во время проверки личного состава, однако поиск не дал результатов. По имеющейся у "Востока" информации, боец сейчас находится на оккупированной территории.

Подготовка покушения на генерала СБУ: проверяют причастность России

Служба безопасности Украины детально изучает возможные связи бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами Российской Федерации. Его подозревают в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - заявил глава СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом заседании Комитетов Верховной рады.

Косово признало Иерусалим столицей Израиля. Стороны установили дипотношения

Израиль и частично признанное Косово установили дипломатические отношения. При этом Косово признало Иерусалим столицей Израиля.

Отметим, Косово является первой страной с мусульманским большинством, которая признала Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, сообщается, что Ашкенази одобрил официальную просьбу Косово об открытии посольства в Иерусалиме.

Умер известный украинский режиссер Сергей Проскурня

В Киеве скончался известный украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат нескольких премий Сергей Проскурня. Ему было 63 года.

Смерть Сергея Проскурни подтвердил на своей странице в Facebook народный артист Украины Евгений Нищук. Причины на данный момент не сообщаются.

От -15 до +13: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

Погода в Украине 2 февраля принесет "пестрые" температуры - от ночного мороза до -15 градусов на Севере до дневных +13 на Юге. Другие области будут где-то посередине по показателям температуры. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

Во вторник на смену циклону придет антициклон, который вытеснит осадки. Лишь на Юге и Востоке ожидаются дожди (кроме Одесской и Николаевской областей).