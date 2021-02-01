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Россия инициировала заседание Совбеза ООН по Украине. Обсудят минские соглашения

Новина українською → Нью-Йорк, Понедельник 01 февраля 2021 21:26
Россия инициировала заседание Совбеза ООН по Украине. Обсудят минские соглашения Фото6 постпред РФ при ООН Василий Небензя (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация инициировала заседание Совета безопасности ООН по Украине. 11 февраля на заседании Совбеза ООН обсудят минские соглашения.

Об этом свидетельствует программа заседаний Совбеза ООН.

Однако в самом календаре нет никакой информации о назначенном заседании, кроме того, что его инициировала Россия.

В то же время российское агентство "ТАСС" со ссылкой на источники сообщило, что заседание состоится в связи с шестилетием подписания минских соглашений.

Заседание Совбеза ООН пройдет по видеосвязи в открытом формате.

Отметим, что 2 декабря прошлого года Совет безопасности ООН обсудил выполнение минских договоренностей. Инициатором обсуждений выступила Россия.

Великобритания, Соединенные Штаты и Эстония выступили с заявлениями о том, что обсуждение ситуации на Донбассе в Совете безопасности ООН было провокацией со стороны России. Москва не может быть посредником, поскольку является стороной конфликта на востоке Украины

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация пыталась легитимизировать представителей ОРДЛО в Совбезе ООН.

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