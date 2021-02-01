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Косово признало Иерусалим столицей Израиля. Стороны установили дипотношения

Новина українською → Тель-Авив, Понедельник 01 февраля 2021 17:08
Косово признало Иерусалим столицей Израиля. Стороны установили дипотношения Фото: глава МИД Израиля Габи Ашкенази (wikimedia.org U.S. Department of State)
Автор: РБК-Украина

Израиль и частично признанное Косово установили дипломатические отношения. При этом Косово признало Иерусалим столицей Израиля.

Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается, что сегодня прошла виртуальная церемония, в ходе которой стороны подписали соглашение о дипломатических отношениях. На церемонии в сервисе Zoom министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и его коллега из Косово Мелиза Харадинай Стублла подписали обоюдную декларацию.

Отметим, Косово является первой страной с мусульманским большинством, которая признала Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, сообщается, что Ашкенази одобрил официальную просьбу Косово об открытии посольства в Иерусалиме.

Решение о взаимном признании Косово и Израиля было достигнуто в прошлом году на саммите лидеров Косово и Сербии в американском Белом доме в присутствии тогдашнего президента Дональда Трампа.

Напомним, на том саммите Сербия подписала соглашение о нормализации отношений с Косово, а также заявила, что переместит свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее Израиль договорился наладить отношения с еще одной арабской страной.

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