Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: это предательство для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума. В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила.
Об этом заявил украинский лидер в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.
По его словам, любые мировые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль", потому что страны теперь меньше доверяют друг другу.
"В целом я считаю, что это предательство в отношении Украины. Я считаю, что это большая ошибка", - заявил он.
Президент Украины считает, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы оно было, то российского вторжения бы не было.
"Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и всем миром. Вот и все", - заявил Зеленский.
Напомним, Украина призвала международное сообщество усилить давление на Россию. Москва должна вернуться к выполнению положений Будапештского меморандума, говорилось в заявлении МИД.
До этого в Германии заявляли, что Украине не удастся получить гарантии по Будапештскому меморандуму. Берлин объяснил, что документ является политической декларацией, а не международным договором.