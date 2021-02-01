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Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: это предательство для Украины

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 11:04
Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: это предательство для Украины Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума. В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила.

Об этом заявил украинский лидер в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, любые мировые дипломатические договоренности от момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль", потому что страны теперь меньше доверяют друг другу.

"В целом я считаю, что это предательство в отношении Украины. Я считаю, что это большая ошибка", - заявил он.

Президент Украины считает, что ядерное оружие - это очень плохо. Но если бы оно было, то российского вторжения бы не было.

"Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и всем миром. Вот и все", - заявил Зеленский.

Напомним, Украина призвала международное сообщество усилить давление на Россию. Москва должна вернуться к выполнению положений Будапештского меморандума, говорилось в заявлении МИД.

До этого в Германии заявляли, что Украине не удастся получить гарантии по Будапештскому меморандуму. Берлин объяснил, что документ является политической декларацией, а не международным договором.

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