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Подготовка покушения на генерала СБУ: проверяют причастность России

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 19:30
Подготовка покушения на генерала СБУ: проверяют причастность России Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины детально изучает возможные связи бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами Российской Федерации. Его подозревают в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - заявил глава СБУ Иван Боканов во время выступления на закрытом заседании Комитетов Верховной рады.

По его словам, поводом для приготовления заказного убийства руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова является его профессиональная деятельность, так как он не позволял преступной группе назначить своих людей на должности в СБУ.

Напомним, ранее СБУ опубликовало аудио-, видео- и фотодоказательства, что бывший заместитель главы ведомства Дмитрий Нескоромный причастен к покушению на генерала Андрея Наумова.

Ранее полковника спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В качестве заказчика подозревают бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного.

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