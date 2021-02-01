ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин разрешил госрегулирование цены на электроэнергию

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 16:13
Кабмин разрешил госрегулирование цены на электроэнергию Фото: линия электропередачи (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров разрешил государственное регулирование цены на электроэнергию в Украине. Для этого правительство внесло электроэнергию в список социально значимых товаров.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 64 от 1 февраля 2021 года.

Этим документом правительство внесло изменения в постановление Кабмина № 341 от 22 апреля 2020 года.

"Перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, утвержденный постановлением КМУ от 22 апреля 2020 г. № 341 (Официальный вестник Украины, 2020 г., № 39, ст. 1273), дополнить абзацем следующего содержания: "электрическая энергия", - говорится в тексте постановления.

Напомним, до этого Кабмин внес в список социально значимых товаров природный газ, чтобы в ручном режиме урегулировать тариф на газ для населения. Правительство временно установило предельную границу цены на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Затем Кабмин решил компенсировать части населения рост тарифов на электроэнергию. Правительство поручило Минсоцполитики направить на выплаты украинцам 1,4 млрд гривен.

Кроме того, правительство подготовило 8 шагов для уменьшения тарифов для украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украины цена тарифы электричество Электроэнергия
NEWS
Две волны ухудшения отношений: как изменилась атмосфера в "Слуге народа"
Ульяна Безпалько, Милан Лелич, Анастасия Рокитна Две волны ухудшения отношений: как изменилась атмосфера в "Слуге народа"
DAILY
Групповые игры. Что происходит в "Слуге народа" и кто ее контролирует
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Групповые игры. Что происходит в "Слуге народа" и кто ее контролирует