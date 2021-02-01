Нардепа Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Решение об исключении народные депутаты приняли на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале.

Исключение нардепа Дубинского из фракции СН поддержали более 180 народных депутатов. Голосование проходило в формате сбора подписей.

"Это было самое короткое заседание фракции СН. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей", - написала нардеп.

Источник РБК-Украина во фракции "Слуга народа" сообщил, что за исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 - против, а 19 не голосовали.

Напомним, в начале января США обвинили Дубинского во вмешательстве в американские выборы 2020 года. Минфин США внес народного депутата в список персональных санкций.

После этого в Офисе президента пообещали наказать причастных к вмешательству в выборы президента США, несмотря на партийную принадлежность.

Кроме того, на прошлой неделе в Офисе президента рассказали о встрече фракции "Слуга народа" с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.