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Нардепа Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 18:50
Нардепа Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" Фото: Александр Дубинский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Решение об исключении народные депутаты приняли на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram-канале.

Исключение нардепа Дубинского из фракции СН поддержали более 180 народных депутатов. Голосование проходило в формате сбора подписей.

"Это было самое короткое заседание фракции СН. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей", - написала нардеп.

Источник РБК-Украина во фракции "Слуга народа" сообщил, что за исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 - против, а 19 не голосовали.

Напомним, в начале января США обвинили Дубинского во вмешательстве в американские выборы 2020 года. Минфин США внес народного депутата в список персональных санкций.

После этого в Офисе президента пообещали наказать причастных к вмешательству в выборы президента США, несмотря на партийную принадлежность.

Кроме того, на прошлой неделе в Офисе президента рассказали о встрече фракции "Слуга народа" с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

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