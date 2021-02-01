Дестабилизация через Telegram-каналы. СБУ раскрыла сеть российских агентов

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную агентурную сеть спецслужб Российской Федерации. Она занималась разведывательно-подрывной деятельностью на территории Украины через Telegram-каналы.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным СБУ, агентурная сеть была создана так называемым "85-м Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ".

"В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "Приднестровской Молдавской Республики" в Тирасполе", - говорится в сообщении.

Так, были созданы ряд политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах

Уже идентифицированы 50 заказчиков опубликованных материалов в Telegram-каналах.

"Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан", - отметили в СБУ.

Средства за публикацию материалов выводили через сеть сообщников. Они имели счета в украинских банках, куда перечислялись "гонорары". Далее средства конвертировали в валюту и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию.

Как сообщили источники РБК-Украина в СБУ, организатором агентурной сети является одессит Артем Давыдченко. Он был одним из лидеров местного Антимайдана, сейчас находится в розыске по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Давыдченко лично администрировал 12 Telegram-каналов. Ему заочно сообщили подозрение о госизмене (ст.111 УКУ).

Также источники РБК-Украина сообщили, что по данному делу в Киеве задержали гражданскую жену Давыдченко. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщили о подозрении за госизмену.

Напомним, за 2020 год СБУ задержала 11 агентов РФ и возбудила 76 дел о госизмене.