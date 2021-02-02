Дубинського виключили з фракції, а Кабмін ввів держрегулювання цін на електроенергію: новини за 1 лютого

Народного депутата Олександра Дубинського виключили з фракції "Слуга народу", Росія ініціювала засідання Радбезу ООН по Україні, Кабмін дозволив держрегулювання ціни на електроенергію. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 1 лютого - в матеріалі РБК-Україна

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Нардепа Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Народного депутата Олександра Дубінського виключили із фракції "Слуга народу". Виключення підтримали понад 180 народних депутатів. Голосування проходило у форматі збору підписів.

Нагадаємо, на початку січня Сполучені Штати Америки звинуватили Дубінського у втручанні в американські вибори 2020 року. Після цього в Офісі президента пообіцяли покарати причетних до втручання у вибори президента США, попри партійну приналежність.

Зеленський: я б у 2014 році "зелених чоловічків" у Крим не пустив

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Росія не захопила б Крим, якби б в той час, в 2014 році, президентом був він. За його словами, українська влада тоді б не пустила "зелених чоловічків". Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню Axios, передає прес-служба Офісу президента.

Такж в інтерв'ю Зеленський назвав зрадою невиконання Будапештського меморандуму та заявив, що у нього є питання до президента США Джо Байдена щодо того, чому Україна досі не в НАТО.

Росія ініціювала засідання Радбезу ООН по Україні. Обговорять мінські угоди

Російська Федерація ініціювала засідання Ради безпеки ООН по Україні. 11 лютого на засіданні Радбезу ООН обговорять мінські угоди.

Про це свідчить програма засідань Ради безпеки ООН. Проте в самому календарі немає ніякої інформації про призначене засідання, крім того, що його ініціювала Росія. Водночас російське агентство "ТАСС" з посиланням на джерела повідомило, що засідання відбудеться у зв'язку з шестиліттям підписання мінських угод.

Кабмін дозволив держрегулювання ціни на електроенергію

Кабінет міністрів дозволив державне регулювання ціни на електроенергію в Україні. Для цього уряд вніс електроенергію до списку соціально значимих товарів.

Нагадаємо, до цього Кабмін вніс до списку соціально значимих товарів природній газ.

Дестабілізація через Telegram-канали. СБУ розкрила мережу російських агентів

Служба безпеки України викрила масштабну агентурну мережу спецслужб Російської Федерації. Вона займалася розвідувально-підривною діяльністю на території України через Telegram-канали.

За даними СБУ, агентурна мережа була створена так званим "85-му Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ". До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "російської весни".

На Донбасі зник боєць ООС, він може бути на окупованій території

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил зник український військовослужбовець. Це сталося під час його чергування. Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зникнення бійця помітили ще ввечері 28 січня під час перевірки особового складу, проте пошук не дав результатів. За наявною у "Сходу" інформацією, боєць зараз знаходиться на окупованій території.

Підготовка замаху на генерала СБУ: перевіряють причетність Росії

Служба безпеки України детально вивчає можливі зв'язки колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного зі спецслужбами Російської Федерації. Його підозрюють в організації замовного вбивства генерала СБУ Андрія Наумова. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Як видно з окремих аудіозаписів, опублікованих у ЗМІ, ймовірно, не обійшлося тут і без російського сліду. Тому буде детально вивчений можливий зв'язок підозрюваного зі спецслужбами країни-агресора", - заявив глава СБУ Іван Баканов під час виступу на закритому засіданні Комітетів Верховної ради.

Косово визнало Єрусалим столицею Ізраїлю. Сторони встановили дипломатичні відносини

Ізраїль і частково визнане Косово встановили дипломатичні відносини. При цьому Косово визнало Єрусалим столицею Ізраїлю.

Повідомляється, що сьогодні пройшла віртуальна церемонія, в ході якої сторони підписали угоду про дипломатичні відносини. На церемонії в сервісі Zoom міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі та його колега з Косово Меліза Харадінай Стублла підписали спільну декларацію.

Помер відомий український режисер Сергій Проскурня

У Києві помер відомий український театральний режисер, продюсер, лауреат кількох премій Сергій Проскурня. Йому було 63 роки.

Смерть Сергія Проскурні підтвердив на своїй сторінці в Facebook народний артист України Євген Нищук. Причини на цей момент не повідомляються.

Від -15 до +13: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Погода в Україні 2 лютого принесе "строкаті" температури - від нічного морозу до -15 градусів на Півночі до денних +13 на Півдні. Інші області будуть десь посередині за показниками температури.Таким прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко.

У вівторок на зміну циклону прийде антициклон, що витіснить опади. Лише на Півдні та Сході очікуються дощі (окрім Одеської та Миколаївської областей).