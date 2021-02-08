Авария на железной дороге и сход ледника в Индии: новости за выходные

На железной дороге сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда, в Черновцах произошел взрыв в торговом центре, в результате схождения ледника в Индии есть погибшие и пропавшие без вести. Подробнее о том, что произошло на выходных, 6-7 февраля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило для повсеместного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Ее собираются прививать и украинцев.

В Израиле уже более 2 миллионов человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Они прошли полный курс вакцинации.

В Венгрии одобрили использование российской вакцины от коронавируса. "Спутник V" теперь будут использовать для вакцинации населения.

Россия проводит информационную кампанию в странах Латинской Америки и Восточной Европы, направленную на дискредитацию вакцин от коронавируса. В частности речь идет о Moderna и Pfizer. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследователей и представителей Госдепартамента США.

Эксперты из группы Всемирной организации здравоохранения, расследующей происхождение коронавируса, обнаружили в Ухане "важные улики". Они касаются роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции.

Переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой могло спровоцировать мутации коронавируса. К такому выводу пришли медики из Кембриджского университета в Великобритании.

Под Днепром произошла серьезная авария на железной дороге (фото)

6 февраля вблизи железнодорожной станции Воскобойня во время движения сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. Авария произошла около 2 часов ночи во время движения по маршруту: "ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел". В результате ЧП повреждены железнодорожный путь и электрическая опора, из-за чего некоторое время не было света, а также 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись. Из-за этого в Украине задержались поезда южного направления.

В 7 утра было восстановлено электроснабжение на аварийном участке и движение железнодорожного транспорта. В результате аварии никто не пострадал.

Кравчук об обстрелах на Донбассе: на выстрел надо отвечать выстрелом

На действия российских боевиков нужно отвечать зеркально. И не выбирать ситуации, когда стоит стрелять в ответ, а когда - нет. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что провокаций от боевиков становится больше, они приводят к боевым потерям и потому нет смысла уже различать, что из них является провокациями, достойными ответа.

В Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан"

В Черновцах сегодня утром, 7 февраля, произошел взрыв в помещении торгового центра "Майдан". В результате никто не пострадал.

В полиции рассказали, что взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина пока не установлена. От взрыва повылетали окна и повредилось само помещение.

В центре Киева произошел пожар в кафе "Бистро" (фото)

В центре Киева днем 7 февраля произошел пожар в кафе "Бистро". Огонь вспыхнул на цокольном этаже здания на улице Ивана Франка, 27/31. На место происшествия сразу же выехали спасатели 4-й пожарной части. По прибытию спасатели установили, что огонь вспыхнул на кухне кафе.

Во время тушения пожара из заведения вывели 5 человек. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В российской колонии умер украинец без медпомощи, - правозащитники

В российской колонии вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи умер гражданин Украины Владимир Здоренко. Крымчанин скончался утром 5 февраля.

Здоренко был осужден в Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания. В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь.

Минэкономики Германии против остановки "Северного потока-2: потеряем гигантские инвестиции

Министр экономики Германии Петер Альтмайер выступил против отказа Берлина от завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". Он объяснил, что в таком случае немецкие компании "потеряют гигантские инвестиции". Об этом Альтмайер заявил в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

По словам немецкого министра, не стоит связывать вопрос с нарушением прав человека в России с реализацией "Северного потока-2". Альтмайер поддерживает завершение строительства газопровода, несмотря приговор российского оппозиционера Алексея Навального, который он не критикует.

Сход ледника в Индии: есть погибшие, десятки пропавших

Минимум семеро человек погибли в результате схождения ледника в штате Уттаракханд на севере Индии. Еще около 170 пропали считаются пропавшими без вести.

Проходит спасательная операция. Работают над извлечением рабочих из второго горного тоннеля, который остается заблокированным. В нем могут оставаться до 30 человек.

Австралию с февраля охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города (фото, видео)

Австралию с начала февраля охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города страны - Перта.

Пожары на северо-востоке от Перта продолжаются уже неделю. Борьбе с ними препятствует сильный ветер, который только увеличивает площадь возгорания. В лесах дежурят более 250 пожарных. Власти также подключили несколько больших воздушных танкеров.

12 лет тюрьмы и огромные штрафы: в Украине ужесточат наказание за пьяное вождение

В Украине собираются ужесточить наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В МВД обеспокоены тем, что количество ДТП с пьяными водителями за последнее время увеличилось и поддерживают ужесточение наказания.

В ближайшие дни в Верховную Раду будет внесен новый законопроект, в котором будут учитываться все правки и нововведения касательно ужесточения ПДД. Два законопроекта №2697 и №2695 были приняты депутатами в первом чтении еще в 2020 году. В первом предлагается увеличить штрафы для пешеходов в три раза, во втором – ужесточение наказания для водителей, которые были пойманы в нетрезвом виде за рулем.

Непогода в Украине: украинцев просят не выходить из дома

В понедельник, 8 февраля, в Украине прогнозируют сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, метелях и гололеде. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

"Водителей и пешеходов просим быть очень внимательными и осторожными. Не покидайте свои дома без крайней необходимости", - сказали в гидрометцентре.