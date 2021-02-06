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В российской колонии умер украинец без медпомощи, - правозащитники

Новина українською → Адыгея, Суббота 06 февраля 2021 23:39
В российской колонии умер украинец без медпомощи, - правозащитники Фото: тюрьма (d1.ua)
Автор: Артур Родивилов

В российской колонии вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи умер гражданин Украины Владимир Здоренко. Крымчанин скончался утром 5 февраля.

Об этом сообщает крымская правозащитная группа со ссылкой на ведущего эксперта Регионального центра прав человека Романа Мартыновского.

По словам Мартыновского, Владимир Здоренко, 1971 года рождения умер утром в субботу в ИК-1 Адыгеи России.

Здоренко был осужден в Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания.

В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что также является нарушением Международного гуманитарного права, отмечают правозащитники.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона требует включить вопрос тюрьмы "Изоляция" в повестку дня ТКГ.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук требовал от боевиков обеспечить Красному Кресту доступ к незаконно удерживаемым украинцам.

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