Авария на железной дороге под Днепром: все подробности

Сегодня, 6 февраля, вблизи железнодорожной станции Воскобойня во время движения сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. В результате аварии никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, авария произошла около 2 часов ночи во время движения по маршруту: "ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел".

В результате этого повреждены железнодорожный путь и электрическая опора, в результате чего некоторое время не было света, а также 4 вагона, которые перевозили клинкер, перевернулись.

Фото: авария на железной дороге (facebook.com)

В 7 утра было восстановлено электроснабжение на аварийном участке и движение железнодорожного транспорта.

Как отметил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в комментарии "Информатору", вероятная причина аварии - излом боковой рамы тележки одного из вагонов, элементы которой нашли в нескольких километрах от места схождения с путей.

"Мы еще раз вынуждены констатировать ужасное состояние частных грузовых вагонов, которые уничтожают инфраструктуру УЗ, и больше похожи не на вагоны, а на металлолом", - отметил он.

Отметим, что "Укрзализныця" сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области поезд протаранил автобус на переезде.