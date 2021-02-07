Кравчук об обстрелах на Донбассе: на выстрел надо отвечать выстрелом

На действия российских боевиков нужно отвечать зеркально. И не выбирать ситуации, когда стоит стрелять в ответ, а когда - нет.

Он отметил, что провокаций от боевиков становится больше, они приводят к боевым потерям и потому нет смысла уже различать, что из них является провокациями, достойными ответа.

"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", - сказал Кравчук.