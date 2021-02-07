В Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан"

В Черновцах сегодня утром, 7 февраля, произошел взрыв в помещении торгового центра "Майдан". В результате взрыва люди не пострадали.

Об этом сообщил местное издание "Молодой буковинец" со ссылкой на полицию Черновцов.

В полиции рассказали, что взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена. От взрыва повылетали окна и повредилось само помещение.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители, пожарные и сотрудники газовой службы.

По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.

Фото: последствия взрыва в ТЦ (molbuk.ua)

Напомним, вчера произошел взрыв в доме во французском городе Бордо.

Как писало РБК-Украина, возможной причиной взрыва в доме называют утечку газа.

Кроме того, в результате взрыва в Бордо погиб один человек. Еще один человек в критическом состоянии попал в больницу.