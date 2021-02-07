ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан"

Новина українською → Черновцы, Воскресенье 07 февраля 2021 10:23
В Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан" Фото: последствия взрыва в ТЦ (molbuk.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черновцах сегодня утром, 7 февраля, произошел взрыв в помещении торгового центра "Майдан". В результате взрыва люди не пострадали.

Об этом сообщил местное издание "Молодой буковинец" со ссылкой на полицию Черновцов.

В полиции рассказали, что взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена. От взрыва повылетали окна и повредилось само помещение.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители, пожарные и сотрудники газовой службы.

По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.

Фото: последствия взрыва в ТЦ (molbuk.ua)

Напомним, вчера произошел взрыв в доме во французском городе Бордо.

Как писало РБК-Украина, возможной причиной взрыва в доме называют утечку газа.

Кроме того, в результате взрыва в Бордо погиб один человек. Еще один человек в критическом состоянии попал в больницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Черновцы торговый центр Взрыв
NEWS
Сутки на Донбассе: двое военных погибли, четверо получили ранения
Артур Родивиловредактор ленты новостей Сутки на Донбассе: двое военных погибли, четверо получили ранения
DAILY
Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца