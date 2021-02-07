Минэкономики Германии против остановки "Северного потока-2: потеряем гигантские инвестиции
Министр экономики Германии Петер Альтмайер выступил против отказа Берлина от завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". Он объяснил, что в таком случае немецкие компании "потеряют гигантские инвестиции".
Об этом Альтмайер заявил в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
По словам немецкого министра, не стоит связывать вопрос с нарушением прав человека в России с реализацией "Северного потока-2". Альтмайер поддерживает завершение строительства газопровода, несмотря приговор российского оппозиционера Алексея Навального, который он не критикует.
"Экономические связи, существующие уже много десятилетий и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое", - сказал министр.
Как отметил Альтмайер, даже если "Северный поток-2" не достроят, то Россия не уменьшит поставки газа в Европу, ведь существуют и другие газопроводы, в том числе транзит через Украину.
"Если "Северный поток-2" не достроят, то Россия необязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать "Северный поток-1" и газопровод через Украину. Однако немецкие предприятия потеряют гигантские инвестиции, и поэтому я призываю к предметной дискуссии", - пояснил он.
Напомним, до этого лидер партии ХДС Армин Лашет заявлял, что ситуация с Навальным не является основанием для отказа Германии от строительства "Северного потока-2".
Кроме того, президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер называл энергетические отношения последним мостом между Берлином и Москвой и призывал стороны подумать, стоит ли его разрушать.
Добавим, издание Bloomberg прогнозирует, что Германия откажется от "Северного потока-2" после отставки Ангелы Меркель. Отменить строительство может новое консервативное правительство.