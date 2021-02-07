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Австралию с февраля охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города

Новина українською → Австралия, Воскресенье 07 февраля 2021 18:32
Австралию с февраля охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города Фото: пожар в Австралии (twitter.com/dfes_wa)
Автор: Юлия Струк

Австралию с начала февраля охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города страны - Перта.

Об этом сообщает Департамент пожарной и аварийной службы страны в своем Twitter.

Пожары на северо-востоке от Перта продолжаются уже неделю. Борьбе с ними препятствует сильный ветер, который только увеличивает площадь возгорания. В лесах дежурят более 250 пожарных. Власти также подключили несколько больших воздушных танкеров.

В городе на внешней окраине столичной области Перта Вуроло пожар тушат со 2 февраля. В субботу, 6 февраля, его ранг понизили. Однако спасатели продолжают круглосуточное дежурство.

По состоянию на 2 февраля в результате масштабных пожаров вокруг австралийского города Перт сгорели уже более 9 тысяч гектаров леса. Также было известно о 71 уничтоженном огнем доме и шестерых пострадавших пожарных.

При этом 4 февраля появились данные, что стихия уже уничтожила 81 жилой дом и почти 11 тысяч гектаров кустарников в районе Перта.

Вчера было объявлено предупреждение о том, что возникли новые пожары. Один возник в юго-западной части страны, в Западной Австралии, а второй - вспыхнул неподалеку от Перта.

Власти предупреждали местных жителей об угрозе для них и для их жилья, а также рекомендовали быть готовыми к эвакуации.

При этом комиссар департамента пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций страны Даррен Клемм проинформировал, что предыдущие пожары на 6 февраля уже локализированы. Но при этом начались дожди и наводнения.

Как писало РБК-Украина ранее, согласно исследованию правительства Австралии, дым от лесных пожаров, которые охватили страну летом 2019-2020 годов, был связан с более чем 445 смертельными случаями. Также свыше 4 тысячи человек пострадали.

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