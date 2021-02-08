Аварія на залізниці та сходження льодовика в Індії: новини за вихідні

На залізниці зійшли з рейок 8 вагонів вантажного поїзда, в Чернівцях стався вибух в торговому центрі, в результаті сходження льодовика в Індії є загиблі і зниклі безвісти. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 6-7 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією Китаю схвалило для повсюдного застосування вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech. Нею збираються прищеплювати й українців.

В Ізраїлі вже більше 2 мільйонів чоловік отримали другу дозу вакцини від коронавіруса. Вони пройшли повний курс вакцинації.

В Угорщині схвалили використання російської вакцини від коронавірусу. "Супутник V" тепер будуть використовувати для вакцинації населення.

Росія проводить інформаційну кампанію в країнах Латинської Америки та Східної Європи, спрямовану на дискредитацію вакцин від коронавірусу. Зокрема йдеться про Moderna і Pfizer. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дослідників та представників Держдепартаменту США.

Експерти з групи Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка розслідує походження коронавірусу, виявили в Ухані "важливі докази". Вони стосуються ролі ринку морепродуктів Хуанань у поширенні інфекції.

Переливання плазми пацієнтам з ослабленою імунною системою могло спровокувати мутації коронавірусу. До такого висновку прийшли медики з Кембриджського університету у Великобританії.

Під Дніпром сталася аварія на залізниці (фото)

6 лютого поблизу залізничної станції Воскобійня під час руху зійшли з колії 8 вагонів вантажного потягу. Аварія сталася близько 2 години ночі під час руху за маршрутом: "ст. Кривий Ріг - ст. Нижньодніпровськ-Вузол". Внаслідок НП пошкоджено залізничну колію та електричну опору, в результаті чого певний час не було світла, а також 4 вагони, які перевозили клінкер, перекинулися. Через це в Україні затрималися поїзди південного напрямку.

О 7 ранку було відновлено електропостачання на аварійній ділянці та рух залізничного транспорту. У результаті аварії ніхто не постраждав.

Кравчук про обстріли на Донбасі: на постріл треба відповідати пострілом

На дії російських бойовиків потрібно відповідати дзеркально. І не вибирати ситуації, коли варто стріляти у відповідь, а коли - ні. Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що провокацій від бойовиків стає більше, вони призводять до бойових втрат і тому немає сенсу вже розрізняти, що з них є провокаціями, гідними відповіді.

У Чернівцях стався вибух в торговому центрі "Майдан"

У Чернівцях сьогодні вранці, 7 лютого, стався вибух в приміщенні торгового центру "Майдан". В результаті ніхто не постраждав.

У поліції розповіли, що вибух стався у складському приміщенні на третьому поверсі торгового центру. Причина поки що не встановлена. Від вибуху повилітали вікна та пошкодилося саме приміщення.

У центрі Києва сталася пожежа в кафе "Бістро"

У центрі Києва сьогодні вдень сталася пожежа в кафе "Бістро". Вогонь спалахнув на цокольному поверсі будівлі на вулиці Івана Франка, 27/31.

На місце події відразу ж виїхали рятувальники 4-ї пожежної частини. По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на кухні кафе. Під час гасіння пожежі з закладу вивели 5 осіб. Жертв та постраждалих в результаті інциденту немає. https://news.rbc.ua/ukr/accidents/tsentre-kieva-proizoshel-pozhar-kafe-bistro-1612699963.html

У російській колонії помер українець без медичної допомоги

В російській колонії внаслідок неналежного надання медичної допомоги помер громадянин України Володимир Здоренко. Кримчанин помер вранці 5 лютого.

Здоренко був засуджений в Криму за крадіжку. В порушення Міжнародного гуманітарного права українець у 2019 році був вивезений до Росії для відбування покарання. У місцях позбавлення волі його заразили ВІЛ-інфекцією. Українцю не була надана необхідна медична допомога.

Мінекономіки Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2: втратимо гігантські інвестиції

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр виступив проти відмови Берліну від завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Він пояснив, що у такому разі німецькі компанії "втратять гігантські інвестиції". Про це Альтмайєр заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag.

За словами німецького міністра, не варто пов'язувати питання з порушенням прав людини в Росії з реалізацією "Північного потоку-2". Альтмайєр підтримує завершення будівництва газопроводу, попри ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, яке він не критикує.

Сходження льодовика в Індії: є загиблі, десятки зниклих

Щонайменше семеро людей загинули в результаті сходження льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії. Ще близько 170 пропали вважаються зниклими безвісти.

Триває рятувальна операція. Працюють над визволенням робітників з другого гірського тунелю, який залишається заблокованим.

Австралію з лютого охопили лісові пожежі. Полум'я вирує біля найбільшого міста (фото, відео)

Австралію з початку лютого охопили лісові пожежі. Полум'я вирує біля найбільшого міста країни - Перта.

Пожежі на північному сході від Перта тривають уже тиждень. Боротьбі з ними перешкоджає сильний вітер, який тільки збільшує площу загоряння. У лісах чергують понад 250 пожежників. Влада також підключила кілька великих повітряних танкерів.

12 років в'язниці і величезні штрафи: в Україні посилять покарання за п'яне водіння

В Україні збираються посилити покарання за водіння автомобіля напідпитку. У МВС стурбовані тим, що кількість ДТП з п'яними водіями останнім часом збільшилася і підтримують посилення покарання.

Найближчими днями до Верховної Ради буде внесений новий законопроєкт, в якому враховуватимуться всі зміни та нововведення щодо посилення ПДР. Два законопроєкти №2697 і №2695 були прийняті депутатами в першому читанні ще у 2020 році. У першому пропонується збільшити штрафи для пішоходів у три рази, у другому – посилення покарання для водіїв, які були спіймані напідпитку за кермом.

Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому

У понеділок, 8 лютого, в Україні прогнозують складні погодні умови. Синоптики попереджають про сильні снігопади, хуртовини та ожеледь. Про це повідомив Український гідрометцентр.

"Водіїв та пішоходів просимо бути дуже уважними та обережними. Не покидайте своїх домівок без нагальної потреби", - сказали в гідрометцентрі.