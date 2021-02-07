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Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома

Новина українською → Украина, Воскресенье 07 февраля 2021 14:46
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 8 февраля, в Украине прогнозируют сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, метелях и гололеде.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

"Водителей и пешеходов просим быть очень внимательными и осторожными. Не покидайте свои дома без крайней необходимости", - сказали в гидрометцентре.

Завтра в большинстве областей возможны снег и метели. В западных, северных и центральных областях прогнозируют сильные снегопады, а на юге и в Карпатах - снег с дождем, налипание мокрого снега и гололед.

В Закарпатской области днем возможен дождь. На дорогах в областях будет гололедица. Кроме того, в регионах прогнозируют сильные порывы ветра от 7 до 20 метров в секунду.

Ночью в Украину придут сильные морозы. В частности, в Черниговской и Сумской областях прогнозируют ночью 17-22 градусов мороза, а на юге и Прикарпатье - от 5 до 10 градусов мороза. В то же время на юге Одессы и на Закарпатье днем ожидается до 7-12 градусов выше нуля.

Напомним, из-за непогоды в Украине прогнозируют проблемы на автодорогах, а также перебои в электроснабжении в некоторых населенных пунктах.

Также РБК-Украина писало, что непогода в Украине может повлечь ограничение движения грузовиков и автобусов.

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