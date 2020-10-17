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Зеленський зустрівся з Ердоганом, а Україна оновила список країн "червоної" зони: новини за 16 жовтня

Новость на русском → Субота 17 жовтня 2020 09:30
Зеленський зустрівся з Ердоганом, а Україна оновила список країн "червоної" зони: новини за 16 жовтня Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, Україна відновила список країн "червоної" зони, Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 16 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Туреччина готова взяти участь у Кримській платформі, - Зеленський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевнив у готовності його країни підтримати майбутню платформу щодо деокупації Криму. Туреччина також готова бути активним учасником Кримської платформи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в Анкарі, де він перебуває з робочим візитом.

Також повідомляється, що Україна та Туреччина підписали ряд угод про співпрацю в "оборонці".

За підсумками зустрічі в Стамбулі президенти України і Туреччини виступили зі спільною заявою.

Україна оновила список країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. У 44 країнах найскладніша епідеміологічна ситуація. З "червоної" зони вибули Об'єднана Республіка Танзанія, Руанда.

Але в цю зону продовжують входити: США, Британія, Франція, Швейцарія, Люксембург, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Молдова, Словаччина, Словенія.

МОЗ просить Світовий банк дати більше коштів на вакцину від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів онлайн-зустріч з представниками Світового банку. Міністр попросив СБ виділити Україні більше коштів для закупівлі вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

Закупівля вакцини від коронавірусу є одним із пріоритетів співпраці України зі Світовим банком.

Справа Гандзюк: суд визнав Павловського винним та призначив покарання

Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення щодо Ігоря Павловського, фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Його визнали винним у приховуванні злочину. Про це оголосив суддя Дмитро Осіік на судовому засіданні 16 жовтня.

Павловському призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Однак через те, що він пішов на угоду його звільнили від відбування цього терміну з іспитовим строком на 1 рік.

Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії поз Нахічевані

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про новий обстріл Вірменії. Вірменські сили завдали ракетного удару по території Ордубадского району. Також азербайджанська сторони заявляє про вірменські обстріли території Геранбойського, Тертерського, Агдамського, Агджабадинського і Физулинського районів Азербайджану.

Міноборони Вірменії спростовує цю інформацію і каже, що ніякого удару по Ордубадскому району Нахічеванської автономії Азербайджану не було. Також Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Білорусь оголосила Тіхановську в міжнародний розшук

Лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Вона оголошена в розшук за статтею про закликах до повалення конституційного ладу. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Росії, передають "РИА Новости".

У російському МВС підтвердили, що отримали запит на розшук Тіхановської за ст. 361 год. 3 Кримінального кодексу Білорусі (заклики до повалення конституційного ладу і дії, спрямовані на шкоду нацбезпеки).

Коронавірус вбив українського блогера-мільйонника: без тата лишилося троє дітей

Від коронавірусу 16 жовтня помер відомий український фітнес-блогер Дмитро Стужук. Він заразився COVID-19 більше тижня тому на семінарі в Туреччині. І хоча хвороба протікала без температури, у здорового і сильного молодого чоловіка раптово зупинилося серце.

Дмитро вів у Insragram блог про спорт, бізнес, здоровий спосіб життя, маючи мільйон підписників. Про його смерть повідомила в соцмережах екс-дружина і мати трьох їхніх спільних дітей Софія Стужук. Вона також відомий блогер і фітнес-модель.

Найпізніше в історії: метеорологічна осінь прийшла до Києва лише на Покрову

Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилась нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Це означає, що в столиці почалася метеорологічна осінь. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Таким чином, метеорологічна осінь завітала до Києва найпізніше в історії. До цього найпізніше вона приходила до столиці 7 жовтня у 1999 році.

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