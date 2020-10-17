Зеленський зустрівся з Ердоганом, а Україна оновила список країн "червоної" зони: новини за 16 жовтня
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, Україна відновила список країн "червоної" зони, Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 16 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна
Туреччина готова взяти участь у Кримській платформі, - Зеленський
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевнив у готовності його країни підтримати майбутню платформу щодо деокупації Криму. Туреччина також готова бути активним учасником Кримської платформи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в Анкарі, де він перебуває з робочим візитом.
Також повідомляється, що Україна та Туреччина підписали ряд угод про співпрацю в "оборонці".
За підсумками зустрічі в Стамбулі президенти України і Туреччини виступили зі спільною заявою.
Україна оновила список країн "червоної" зони
Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. У 44 країнах найскладніша епідеміологічна ситуація. З "червоної" зони вибули Об'єднана Республіка Танзанія, Руанда.
Але в цю зону продовжують входити: США, Британія, Франція, Швейцарія, Люксембург, Іспанія, Бельгія, Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль, Молдова, Словаччина, Словенія.
МОЗ просить Світовий банк дати більше коштів на вакцину від COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів онлайн-зустріч з представниками Світового банку. Міністр попросив СБ виділити Україні більше коштів для закупівлі вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
Закупівля вакцини від коронавірусу є одним із пріоритетів співпраці України зі Світовим банком.
Справа Гандзюк: суд визнав Павловського винним та призначив покарання
Приморський районний суд Одеси ухвалив рішення щодо Ігоря Павловського, фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Його визнали винним у приховуванні злочину. Про це оголосив суддя Дмитро Осіік на судовому засіданні 16 жовтня.
Павловському призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Однак через те, що він пішов на угоду його звільнили від відбування цього терміну з іспитовим строком на 1 рік.
Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії поз Нахічевані
У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про новий обстріл Вірменії. Вірменські сили завдали ракетного удару по території Ордубадского району. Також азербайджанська сторони заявляє про вірменські обстріли території Геранбойського, Тертерського, Агдамського, Агджабадинського і Физулинського районів Азербайджану.
Міноборони Вірменії спростовує цю інформацію і каже, що ніякого удару по Ордубадскому району Нахічеванської автономії Азербайджану не було. Також Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.
Білорусь оголосила Тіхановську в міжнародний розшук
Лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Вона оголошена в розшук за статтею про закликах до повалення конституційного ладу. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Росії, передають "РИА Новости".
У російському МВС підтвердили, що отримали запит на розшук Тіхановської за ст. 361 год. 3 Кримінального кодексу Білорусі (заклики до повалення конституційного ладу і дії, спрямовані на шкоду нацбезпеки).
Коронавірус вбив українського блогера-мільйонника: без тата лишилося троє дітей
Від коронавірусу 16 жовтня помер відомий український фітнес-блогер Дмитро Стужук. Він заразився COVID-19 більше тижня тому на семінарі в Туреччині. І хоча хвороба протікала без температури, у здорового і сильного молодого чоловіка раптово зупинилося серце.
Дмитро вів у Insragram блог про спорт, бізнес, здоровий спосіб життя, маючи мільйон підписників. Про його смерть повідомила в соцмережах екс-дружина і мати трьох їхніх спільних дітей Софія Стужук. Вона також відомий блогер і фітнес-модель.
Найпізніше в історії: метеорологічна осінь прийшла до Києва лише на Покрову
Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилась нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Це означає, що в столиці почалася метеорологічна осінь. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
Таким чином, метеорологічна осінь завітала до Києва найпізніше в історії. До цього найпізніше вона приходила до столиці 7 жовтня у 1999 році.