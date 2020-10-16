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Білорусь оголосила Тіхановську в міжнародний розшук

Новость на русском → П'ятниця 16 жовтня 2020 10:35
Білорусь оголосила Тіхановську в міжнародний розшук Фото: Світлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Вона оголошена в розшук за статтею про закликах до повалення конституційного ладу.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Росії, передають "РИА Новости".

У російському МВС підтвердили, що отримали запит на розшук Тіхановської за ст. 361 год. 3 Кримінального кодексу Білорусі (заклики до повалення конституційного ладу і дії, спрямовані на шкоду нацбезпеки).

При цьому в Росії проти неї не порушували, а в розшуку вона знаходиться відповідно до договорів про допомогу між Білоруссю і РФ.

Нагадаємо, на початку жовтня Тіхановська потрапила в базу розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії.

Тоді в штабі білоруської опозиціонерки заявили, що Тіхановська не була повідомлена про ситуації.

Також РБК-Україна писало, що днями Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку. Вона дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги:

  • Він повинен оголосити про відхід;
  • Насильство на вулицях має зупинитися повністю;
  • Всі політв'язні повинні бути звільнені.
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