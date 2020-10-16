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Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії поз Нахічевані

Новость на русском → Нахічевані, П'ятниця 16 жовтня 2020 13:24
Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії поз Нахічевані Фото: місце ракетного обстрілу (Ministry of Defence)
Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про новий обстріл Вірменії. Вірменські сили завдали ракетного удару по території Ордубадского району.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Азербайджану.

Також азербайджанська сторони заявляє про вірменські обстріли території Геранбойського, Тертерського, Агдамського, Агджабадинського і Физулинського районів Азербайджану.

"Оперативно-тактична ракета, випущена 15 жовтня о 10:44 Збройними силами Вірменії з території окупованого Губадлинського району, розірвалася на території Ордубадского району Нахчиванської Автономної Республіки. Мирні жителі і цивільні об'єкти не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Міноборони Вірменії спростовує цю інформацію і каже, що ніякого удару по Ордубадскому району Нахічеванської автономії Азербайджану не було.

Нагадаємо, Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Крім того, Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі.

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