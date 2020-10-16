Україна та Туреччина підписали ряд угод про співпрацю в "оборонці"

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підписали ряд двосторонніх угод. Зокрема сторони домовилися про співпрацю в оборонній сфері.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Міністр оборони України Андрій Таран та голова держагентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали угоду, в якій йдеться про наміри спільно будувати бойові кораблі, безпілотники та турбінні двигуни.

Ще одна угода була підписана з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. Документ визначає напрями та принципи співробітництва, режим безпеки класифікованої інформації та порядок обміну розвідувальною інформацією.

"Ми маємо спільну точку зору і щодо подальшої співпраці у сфері безпеки та оборони, зокрема безпеки на Чорному морі та реалізації євроатлантичного курсу України", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, під час візиту Зеленського у Британію оборонні міністерства країн домовилися про спільне будівництво ракетного катера. Найближчим часом в Україну прибудуть британські фахівці.