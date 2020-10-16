Зеленський і Ердоган зробили спільну заяву: головні тези
Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайіп Ердоган виступили зі спільною заявою. Заява була підписана 16 жовтня за підсумками зустрічі президентів в Стамбулі.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
У спільній заяві Зеленський і Ердоган підкреслили необхідність:
- координувати спільні зусилля для забезпечення захисту прав людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також для звільнення всіх незаконно ув'язнених українців;
- працювати над поліпшенням умов життя для українців, включаючи кримських татар, які були змушені покинути тимчасово окуповану територію Криму і переїхати на материкову Україну;
- зміцнення регіонального співробітництва зацікавлених країн для стійкого економічного розвитку і захисту навколишнього середовища в Чорному морі;
- якнайшвидшого завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною;
- активізації співпраці в рамках Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.
Крім того, глави двох держав прийняли рішення створити новий формат українсько-турецького діалогу з питань політики і безпеки в форматі щорічних зустрічей міністрів закордонних справ і міністрів оборони за формулою "два плюс два".
При цьому сторони домовилися:
- продовжувати надавати особливого значення розвитку всебічного співробітництва між військово-морськими силами України і Туреччини;
- продовжити докладати зусилля, спрямовані на деокупацію Криму, а також відновлення контролю України над окремими районами Донецької та Луганської областей України;
- продовжувати співпрацю з метою збільшення турецьких інвестицій в реалізацію інфраструктурних проектів в Україні з урахуванням можливостей, які надає програма "Велике будівництво" в Україні;
- працювати в напрямку проведення Року України в Туреччині та Року Туреччини в Україні, що буде більш поглиблювати культурно-гуманітарне співробітництво і міжлюдські контакти.
Також Туреччина вітає намір України приєднатися в статусі спостерігача в Організації ісламського співробітництва, а також відзначає інтерес України до взаємодії з тюркським радою.
Крім того, Туреччина продовжить сприяти Україні в досягненні критеріїв членства в Альянсі, а також сумісності Збройних сил і НАТО, в тому числі шляхом проведення відповідних спільних військових навчань.
Нагадаємо, Реджеп Тайіп Ердоган запевнив у готовності Туреччини підтримати майбутню платформу по деокупацію Криму.
Крім того, Україна і Туреччина перебувають на фінішній прямій щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі. Така угода може бути підписана вже найближчим часом.