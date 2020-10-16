ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Масштабний наступ і обстріли: що зараз відбувається в Карабасі

Новость на русском → Нагірний Карабах, П'ятниця 16 жовтня 2020 08:44
Масштабний наступ і обстріли: що зараз відбувається в Карабасі Фото: військові (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі. Наступу передував майже годинний інтенсивний артилерійський обстріл.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян.

Він заявив, що сили Азербайджану вдалося відкинути.

"За допомогою хвилеподібних атак противник кілька разів намагався зайняти наші позиції, однак завдяки хоробрості та вмілим діям вірменських воїнів був відкинутий, зазнавши дуже серйозні втрати", - пише Ованесян.

У той же час, з боку Азербайджану повідомляють про чергові обстріли Єревану.

В Міноборони країни уточнили, що вірменські сили з ранку обстрілюють територію Геранбойського, Тертерського, Агдамського і Агджабединського районів.

Нагадаємо, Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі.

Зазначимо, армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією шість населених пунктів в Нагірному Карабасі.

Крім того, 10 жовтня набула чинності угода про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Армения Азербайджан
NEWS
Тільки 10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Тільки 10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб
DAILY
Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя