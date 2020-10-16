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Найпізніше в історії: метеорологічна осінь прийшла до Києва лише на Покрову

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 11:25
Найпізніше в історії: метеорологічна осінь прийшла до Києва лише на Покрову Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Літо почалося лише на початку червня, але тривало до середини осені

Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилась нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Це означає, що в столиці почалася метеорологічна осінь.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Таким чином, метеорологічна осінь завітала до Києва найпізніше в історії. До цього найпізніше вона приходила до столиці 7 жовтня у 1999 році.

За даними синоптиків, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 5 червня, закінчилось 14-го жовтня і загалом тривало 132 дня. Найдовше літо було в 2012 році - воно тривало 166 днів.

В обсерваторії зазначають, що за прогнозами Укргідрометцентру температура повітря і надалі буде знижуватись.

Нагадаємо, ніч на середу, 14 жовтня, в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 14,5 градусів тепла. Це був четвертий температурний рекорд у столиці з початку жовтня.

За прогнозом Укргідрометцентру, після "бабиного літа" в Україну можуть прийти морози. Ближче до вихідних температура почне знижуватися.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 6-12 градусів, що в межах середніх багаторічних значень.

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